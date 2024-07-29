За «нещасних кошатниць» будете відповідати: Дженніфер Еністон розкритикувала кандидата на пост віцепрезидента США

Дженніфер Еністон, зірка серіалу «Друзі», вважає нікчемними і безвідповідальними слова сенатора-республіканця Джей Ді Венса про «нещасних бездітних кошатниць», що він їх сказав, у тому числі, й на адресу Камали Харріс, яка не має власних дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Історія почалася ще у 2021 році, коли сенатор висловлювався про Камалу Харріс під час бесіди з журналістом Такером Карлсоном на телеканалі Fox News. Тоді він назвав демократів «купкою бездітних кошатниць, які нещасні через своє власне життя та вибір, який вони зробили, і тому вони хочуть зробити нещасними інших мешканців країни».

До числа «бездітних кошатниць» він відніс і Камалу Харріс: «Все майбутнє демократів контролюється людьми без дітей. І який сенс у тому, що ми передали нашу країну до рук людей, які не мають до неї прямого відношення?»

РЕКЛАМА

Ці заяви знову сколихнули громадськість на тлі того, що сенатор почав балотуватися на посаду віце-президента до команди Дональда Трампа.

Увага на його слова звернула і Дженніфер Еністон, яка вважає їх принизливими і обурливими для жінок. Спочатку вона хотіла подати скаргу до суду, але потім передумала, вирішивши, що питання справедливості не завжди вирішуються людьми.

РЕКЛАМА

«Я справді не можу повірити, що це йде від потенційного віце-президента Сполучених Штатів. Все, що я можу сказати… Містер Венс, я молюся, щоб вашій дочці пощастило одного разу народити власних дітей. Сподіваюся, їй не доведеться вдаватися до ЕКО як другий варіант», — написала актриса у сторіз.

У 39-річного Венса та його 38-річної дружини Уші Венс троє дітей: шестирічний син Юен, чотирирічний син Вівек та дворічна дочка Мірабель. У Камали Харріс немає власних дітей, але вона стала мачухою для дітей свого чоловіка Дугласа Емхоффа: сина Коула та дочки Елли.

РЕКЛАМА

Камала Харріс з чоловіком та його дітьми

Сама ж Дженніфер Еністон не має дітей, і ця тема для неї дуже болюча — вона коментувала її багато разів. Так, у 2022 році в інтерв'ю журналу Allure вона розповіла, що більше десяти років намагалася завести дитину, але не змогла через проблеми з фертильністю: «Я б сказала, що у свої 30—40 років я пройшла через дуже важкі випробування, і якби не це, я б ніколи не стала тією, ким мала стати».

За її словами, вона перепробувала все: від ЕКО до трав'яного чаю, але нічого з цього не допомогло. Крім того, у шлюбі з Бредом Піттом вона пережила два викидні, про що публічно розповіла лише майже через 20 років.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон хоче допомогти співачці Брітні Спірс після смерті Метью Перрі. Вона була свідком зв'язку між Брітні і Метью, який також боровся із алкогольною залежністю протягом десятиліть.

111

Читайте нас у Facebook