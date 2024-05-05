«Вона дуже переживає за Брітні»: Дженніфер Еністон хоче допомогти співачці після смерті Метью Перрі

Зірка Голлівуду Дженніфер Еністон, яка написала мемуари, хоче допомогти співачці Брітні Спірс, оскільки бачить зв'язок між нею і покійним актором Метью Перрі, своїм колегою по серіалу «Друзі». «Джен сподівається, що зможе взяти Брітні під своє крило, як вона це робила для інших молодих зірок, включаючи Селену Гомес, і дати їй деякі рекомендації — тому вона попросила свого агента організувати зустріч», — повідомило джерело The News.

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Інсайдер розповів, що Брітні привернула увагу артистки після того, як співачка опублікувала фото Дженніфер з фільму «Хороша дівчинка» 2002 року і написала: «Знаєш, коли ти дорослішаєш і розумієш, що підстави бувають не тільки в кіно? Вони можуть бути і в реальному житті, і коли вони є в реальному житті, вони можуть бути незаконними!!!»

Інсайдер зазначив, що зірка «Друзів» сприйняла цей пост як знак того, що двері можуть бути відчинені для допомоги, і додав: «Вона дуже хвилюється за Брітні».

Співрозмовник розповів виданню, що Дженніфер була свідком зв'язку між Брітні і Метью, який також боровся із алкогольною залежністю протягом десятиліть.

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Інше джерело зазначило, що після того, «через що вона пройшла з Метью, Дженніфер відчуває себе зобов'язаною спробувати зробити щось для Брітні».

«Вона хоче, щоб Брітні знала, що вона не самотня», — додав інсайдер.

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Нагадаємо, нещодавно закінчилася скандальна судова тяганина Брітні Спірс з батьком. А днями співачка влаштувала таку істерику через скандал з коханцем, що довелось викликти медиків.

Фото Getty Images

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