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Названо єдино можливий сценарій примирення принца Гаррі та королівської родини

17:17 29 липня 2024
принц Гаррі

39-річний герцог Сассекський страждає через ворожнечу з королівською сім'єю, а шанси на тріумфальне возз'єднання з рідними все ще здаються примарними через побоювання з огляду безпеки.

Втім, існує один сценарій розвитку подій, при якому опальний герцог точно пом'якшиться і піде на мирову, пише з посиланням на інсайдерів PageSix.

Річ у тім, що Гаррі неодноразово заявляв, що не привезе дружину та дітей до Великобританії, поки їм не забезпечать належну безпеку — Сассекси втратили поліцейську охорону, яка фінансується за рахунок британських платників податків, у 2020 році після переїзду до США.

Крім того, Гаррі не має права сплатити таку охорону з власних коштів — у квітні він уже програв судову справу, яка заперечує це рішення британського уряду.

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Нещодавно Гаррі зізнався, що все ще стурбований постійними погрозами нападу на Меган — подібні повідомлення подружжя отримує у великій кількості. Загалом, вирішення цього питання могло б спростити життя герцогу та його дружині, і тут вся надія на милість короля.

«Чарльз III може дати Гаррі допуск до охорони, якого він так відчайдушно бажає. Як монарх він є особою, яка приймає остаточне рішення. Тільки так батько та син зможуть помиритися», — стверджує джерело видання.

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Принц Гаррі не дуже любить журналістів, ще починаючи з загибелі своєї матері принцеси Діани. Герцог днями заявив, що британські таблоїди частково винні у розколі королівської родини.

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