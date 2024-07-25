Принц Гаррі «знайшов винних» у розколі королівської родини

Відносини принца Гаррі з журналістами завжди бажали кращого, адже Сассекс звинувачує їх у всіх смертних гріхах — починаючи з загибелі своєї матері принцеси Діани і до викидня Меган Маркл.

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Днями до списку бід додалася ще одна: герцог заявив, що британські таблоїди частково винні у розколі королівської родини, пишуть ЗМІ.

«Важко говорити на цю тему, тому що все, що я говорю про рідних, призводить до потоку зла з боку преси. Але я ясно давав зрозуміти, що було б непогано, якби ми зробили це як сім'я. У тому числі для загального блага», — сказав він у інтерв'ю.

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Герцог, нагадаємо, є серед тих, хто звинуватив холдинги News Group Newspapers і Mirror Group Newspapers в незаконному зборі інформації. Гаррі вважає, що таблоїд The Sun «перехоплював» його голосову пошту. А на одному із засідань у справі Сассекс прямо у залі суду звинуватив свого брата Вільяма в тому, що той брав хабарі від керівників компанії, щоб зам'яти скандал.

Насправді ж, йшлося в судових документах, майбутній король «запобіг» ситуації, коли «члену королівської родини довелося б сидіти в кімнаті для свідків».

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З цього приводу Гаррі, зрозуміло, теж має думку.

«Я думаю, що вся ця ситуація показала людям, за ким правда. Для мене місія триває, але, так, це частково викликало розкол», — заявив він.

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До речі, у тизері до одного з епізодів нового серіалу герцог Сассекський заговорив про стосунки зі старшим братом і нагадав про один вчинок Вільяма, який довів Меган до істерики. На думку журналістів, це звучить як чергова хвиля головного зіркового скандалу.

Нагадаємо, що на думку інсайдерів з близького кола Сассекських, нині «сяяння» принца Гаррі і Меган Маркл стирається навіть для американців, проте з цим, схоже, готова боротися лише Меган.

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