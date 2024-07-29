Прийшов за автографом, а забрав серце: Ірина Федишин потішила чоловіка оригінальним подарунком

Композиція «Віталік», яку представила днями Ірина Федишин, виявилася не «просто піснею» у ранковій п'ятірці «ФАКТІВ», а справжньою історією кохання співачки та її чоловіка.

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Про неї Ірина розповіла у соціальній мережі.

Як виявилося, Віталій був фанатом співачки, а вже згодом їхнє знайомство переросло в кохання і співпрацю.

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«Сьогодні 18 років як ми одружилися. Трішки про нашу сім'ю. Одного разу Віталік підійшов до мене на концерті і взяв автограф. Від того дня розпочалося наше знайомство, яке швидко переросло у шалене кохання. Завжди разом. Інколи нам дивуються друзі, як ми витримуємо один одного 24/7? А нам так добре: і вдома, і на роботі. І за кулісами, і на сцені. Ми живемо один одним та однією справою. Я щаслива, що у мене є такий чоловік, який перевернув моє життя, і продовжує це робити. Бо якби ж ви знали, скільки у нас ще шалених планів», — зазначила Федишин.

Ба більше, артистка зробила своєму чоловіку (а також всім чоловікам з ім'ям Віталій) нову пісню з назвою «Віталік».

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«Присвячую цю пісню коханому чоловікові з нагоди нашої дати, 18 років подружнього життя. Віталіку, дякую тобі за неймовірно яскраві щасливі дні прожиті разом: за наших синочків Юрчика та Олежика! За величезну любов, турботу, ніжність, романтику, надійне міцне плече, натхнення, мотивацію, силу, компліменти, квіти, концерти, пісні. За все!» — написала артистка.

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Нагадаємо, що після туру США та Канадою Ірина Федишин змогла передати для ЗСУ 60 автівок, чим здивувала багатьох шанувальників та військових.

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