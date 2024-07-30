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Світ

Венесуела у вогні: столиця країни охоплена заворушеннями, є жертви (фото, відео)

9:59 30 липня 2024
Акції протесту у Венесуелі

У Венесуелі, яка раніше «виражала зацікавленість» у приєднанні до БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія), виникли масові заворушення після оголошення результатів виборів президента країни.

Як повідомляє euronews.com, місцевий виборчком заявив про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро, а опозиція стверджує, що має докази фальсифікацій підсумків виборів. Після цього в Каракасі відбулися сутички демонстрантів із поліцією та військовими. Є інформація про кількох загиблих та десятки поранених. Поліцейські та військові, які перекрили вулиці навколо президентського палацу, почали стріляти у протестувальників пластиковими кулями та гранатами зі сльозогінним газом.

Фото - скріншот

Опозиція Венесуели заявляє про фальсифікації і стверджує, що вона має докази перемоги її кандидата Едмунда Гонсалеса (даним незалежних екзитполів, за нього проголосували близько 65% виборців, по офіційним — 44), а Мадуро, який за офіційними даними набрав більше 51 відсотка (по даним екзитполів — від 14 до 33) голосів виборців, — про «ескалацію насильства» і що «за цим планом стоять грінго».

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Тим часом уряди Організації американських держав закликали до проведення екстреного засідання та вимагають перегляду офіційних результатів. Венесуела відкликає дипломатів із країн, які не визнали підсумки виборів. Таких 12 у Північній та Південній Америках.

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Нагадаємо, що минулого року на президентських виборах в Аргентині переміг Хав'єр Мілей, який заявляв про підтримку України.

Фото — скріншот

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