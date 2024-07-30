Венесуела у вогні: столиця країни охоплена заворушеннями, є жертви (фото, відео)

У Венесуелі, яка раніше «виражала зацікавленість» у приєднанні до БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія), виникли масові заворушення після оголошення результатів виборів президента країни.

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Як повідомляє euronews.com, місцевий виборчком заявив про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро, а опозиція стверджує, що має докази фальсифікацій підсумків виборів. Після цього в Каракасі відбулися сутички демонстрантів із поліцією та військовими. Є інформація про кількох загиблих та десятки поранених. Поліцейські та військові, які перекрили вулиці навколо президентського палацу, почали стріляти у протестувальників пластиковими кулями та гранатами зі сльозогінним газом.

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Опозиція Венесуели заявляє про фальсифікації і стверджує, що вона має докази перемоги її кандидата Едмунда Гонсалеса (даним незалежних екзитполів, за нього проголосували близько 65% виборців, по офіційним — 44), а Мадуро, який за офіційними даними набрав більше 51 відсотка (по даним екзитполів — від 14 до 33) голосів виборців, — про «ескалацію насильства» і що «за цим планом стоять грінго».

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Тим часом уряди Організації американських держав закликали до проведення екстреного засідання та вимагають перегляду офіційних результатів. Венесуела відкликає дипломатів із країн, які не визнали підсумки виборів. Таких 12 у Північній та Південній Америках.

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Нагадаємо, що минулого року на президентських виборах в Аргентині переміг Хав'єр Мілей, який заявляв про підтримку України.

Фото — скріншот

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