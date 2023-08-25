Ще 6 країн: ухвалено рішення про розширення БРІКС

На саміті БРІКС, який проходив у Йоганнесбурзі, було оголошено про розширення цієї групи країн з ринками, що розвиваються. Ухвалено рішення ввести до її складу ще шість держав.

З 1 січня 2024 року повноправними членами БРІКС стануть Саудівська Аравія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Аргентина, Єгипет і Ефіопія. Про це, закриваючи саміт, заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Також зміниться назва групи. У новій версії вона звучатиме «БРІКС плюс».

У майбутньому до групи можуть приєднатися багато інших країн. Про це заявив міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор. Він повідомив, що близько 40 держав висловили відповідний інтерес, а 23 з них уже заявили про конкретні плани приєднання до БРІКС. Серед них він назвав Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуелу і Таїланд.

При цьому критерії для прийняття в БРІКС публічно не розголошуються.

Нагадаємо, наразі до групи входять п'ять країн — Бразилія, росія, Індія, Китай і ПАР. На частку БРІКС припадає понад 40% населення планети і близько 26% світової економіки. На саміті було неодноразово заявлено, що БРІКС покликаний ініціювати створення більш справедливої системи глобального управління і протистояти економічному домінуванню країн Заходу.

У роботі саміту взяли участь четверо з п'яти лідерів БРІКС. Крім Рамафоси, який виконував роль господаря зустрічі, особисто були присутні голова КНР Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Російський лідер володимир путін брав участь у низці заходів по відеозв'язку. У Йоганнесбург він не полетів, оскільки на його арешт видано ордер Міжнародним кримінальним судом (МКС). Замість путіна прибув міністр закордонних справ сергій лавров.

Як зазначають журналісти, путін чомусь зачитував текст своїх заяв чужим голосом. Ніхто з членів російської делегації це коментувати не захотів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за інформацією The Telegraph, Китай озброює росію у війні в Україні.

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