Військово-повітряні сили Аргентини передадуть Україні гелікоптери

Напередодні візиту до США президент України Володимир Зеленський побував в Аргентині на інавгурації Хав'єра Мілея. У зв'язку з цим візитом Військово-повітряні сили Аргентини мають намір передати українській державі два вертольоти Мі-171Е російського виробництва, які не були в експлуатації. Про це повідомляє видання Pucara.

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Машини були включені у 2011 році до складу III ескадрильї 7 вертолітної групи VII повітряної бригади в Морено, Буенос-Айрес, для виконання транспортних місій, ПС і антарктичних операцій. І при покупці передбачався опціон ще на три машини, який не був реалізований. Масштабна перевірка однієї з них розпочалася у 2021 році, але загальмувалася спочатку через проблеми з боку росії, а з лютого 2022 року — через російське вторгнення в Україну, що призвело до запровадження санкцій проти рф.

Сполучені Штати звернулися до Аргентини з проханням передати гелікоптери для підтримки українських військових зусиль, але аргентинський уряд, що йде у відставку, виступив проти цього. Зараз ведуться переговори про передачу гелікоптерів, яка має відбутися найближчими днями. Як запропонували США, вартість гелікоптерів може бути зарахована в рахунок перших платежів за купівлю винищувачів F-16 Fighting Falcons.

Крім того, це було б сприйнято як невеликий, але важливий жест підтримки України після російського вторгнення.

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Гелікоптери обладнані додатковими паливними баками та вантажним краном для операцій в Антарктиді на дуже великих відстанях. Вони мають метеорологічні радари та аварійні поплавки.

Раніше експерти попередили про сумні наслідки нерішучості в питаннях допомоги Україні.

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