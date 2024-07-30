Протягом наступних трьох місяців планових відключень електрики може не бути, але є умова

30 липня вперше за багато днів в Україні не планують застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Є вірогідність, що найближчі три місяці ситуація у енергосистемі країни покращиться і відключення будуть мінімальними.

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«Ми увійшли в період, коли генеруючої електрики у системі побільшало. Температура впала. Знизилося споживання. Ми, на жаль, погодозалежні, і сьогодні перебуваємо у відносному балансі», — заявив радник прем’єрміністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі «Київ 24».

Втім, є важлива умова — якщо ворог не завдаватиме ударів по енергетичній інфраструктурі України. В такому випадку можливі або мінімальні відключення, або графікі відключень взагалі не будуть застосовуватися протягом трьох місяців.

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Тим часом голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький додав, що спекотна погода «відступила на 10 градусів вниз», а минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Через це споживачі отримали перепочинок на певний час.

«Енергетики ж продовжують працювати — продовжуються ремонтні роботи на пошкоджених обʼєктах, зводиться захист (останні дронові атаки вкотре підтвердили, що він працює), готуємо енергосистему до зими. До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері», — сказав він та додав: «Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку».

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Раніше в «Прикарпаттяобленерго» пояснювали, чому, незважаючи на тривалі відключення світла, суми в платіжках за світло не стали меньшими.

Фото Pixabay

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