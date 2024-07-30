Світла було менше, а сума у платіжці за електрику побільшала: енергетики пояснили «парадокс»

У липні, коли Україну накрила пекельна спека, споживачі залишалися без електроенергії на значні періоди. До речі, у вівторок, 30 липня, «Укренерго» не планує застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

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Незважаючи на те, що графіки діяли протягом місяця, споживачі звернули увагу на те, що суми в платіжках за світло не зменшилися, як це очікувалось. В «Прикарпаттяобленерго» пояснили, чому так відбувається.

«Перш за все нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 31.05.2024, для всіх жителів України діє єдиний фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання. Таким чином уже другий місяць сплачувати за світло потрібно за новою ціною», — йдеться у повідомленні.

Щодо споживання, то воно насправді фактично не змінилося. Адже якщо раніше споживачі здебільшого включали пральну машинку увечорі, то зараз роблять це тоді, коли є електроенергія. Аналогічно відбувається з використанням інших побутових приладів: пилосос, електроплита, електрочайник, телевізор, бойлер… Таким чином використання приладів залишається таким же, просто в час, коли не застосовуються графіки погодинних відключень (ГПВ).

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«Графіки погодинних вимкнень вводяться для того, щоб стабілізувати стан енергосистеми і зменшити навантаження на неї, але це не означає, що споживання для населення стає меншим. Проте можна дотримуватися простих порад, щоб рахунок за спожиту електроенергію і справді був меншим. До прикладу, завжди вимикати прилади з розетки, коли не використовуєте їх, користуватися енергоефективною технікою, замінити лампи розжарювання на LED-лампи тощо», — додали в обленерго.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію в 4,32 грн за кВт/год затверджено до 30 квітня 2025 року.

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Фото Pixabay

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