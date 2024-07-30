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Події

У Києві ухвалили вирок охоронцеві поліклініки, з вини якого люди загинули під обстрілом біля закритого укриття

12:02 30 липня 2024
Суд

Минулого року поліція Києва відкрила кримінальну справу через закрите укриття, коли у Деснянському районі під час ракетної атаки загинули троє людей, включаючи 9-річну дівчинку. Тоді було затримано трьох посадовців столичної райдержадміністрації та охоронця медзакладу.

Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, охоронця, який своєчасно не відчинив двері, засуджено до 4 років позбавлення волі. Суд визнав чловіка винним у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані і позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу, що призвело до смерті трьох людей (ч.3 ст. 135 КК України).

«Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3“ під час оголошення сигналу „повітряна тривога“ в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами російської федерації спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання», — йдеться у повідомленні.

В прокураруті зазначають, що обвинувачений своєї вини не визнав та не розкаявся. Повідомляється, що він під час судового розгляду «постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей)». Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям та він не був зобов’язаний відкривати до нього двері.

Прокурори пропонували призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців, вони наразі вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Нагадаємо, що тоді ракетного удару з повітря по Києву було завдано у ніч проти 1 червня — напередодні Дня захисту дітей.

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Фото Pixabay

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