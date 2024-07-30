Паперова платіжка за газ не прийшла: у чому причина і що робити
В компанії «Нафтогаз Україна», де раніше детально розповідали, які саме дані наразі відображено у платіжках за газ, пояснили, в якому випадку споживачі можуть не отримувати паперові платіжки.
У «Нафтогазі» зазначають, що це може бути, якщо:
- у вас є переплата за спожитий газ;
- ви вже сплатили суму нарахувань до 12 числа;
- ви обрали електронний спосіб отримання рахунків.
Якщо причина інша, то споживачам радять повідомити свою адресу, аби «Нафтогаз» спільно з «Укрпоштою» перевірив це.
Читайте також: «Винний» онлайн-банкінг: чому утворюється заборгованість за газ і як виправити ситуацію
В компанії наголошують, що більшість клієнтів відмовилася від паперових платіжок на користь онлайн-сервісів. Адже інформацию можна отримувати через особистий кабінет на my.gas.ua або через чат-боти у Viber чи Telegram. Онлайн-рахунок доступний вже з 10-го числа кожного місяця, тоді як паперовий надходить лише після 20-го.
Раніше в компанії повідомляли, що сплатити за спожитий газ можна без номера особового рахунку, ввівши на сайті gas.ua адресу проживання. Також можна платити й у чатботах GASUA у Viber або Telegram.
Фото Pixabay33
Читайте нас у Facebook