Паперова платіжка за газ не прийшла: у чому причина і що робити

В компанії «Нафтогаз Україна», де раніше детально розповідали, які саме дані наразі відображено у платіжках за газ, пояснили, в якому випадку споживачі можуть не отримувати паперові платіжки.

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У «Нафтогазі» зазначають, що це може бути, якщо:

у вас є переплата за спожитий газ;

ви вже сплатили суму нарахувань до 12 числа;

ви обрали електронний спосіб отримання рахунків.

Якщо причина інша, то споживачам радять повідомити свою адресу, аби «Нафтогаз» спільно з «Укрпоштою» перевірив це.

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В компанії наголошують, що більшість клієнтів відмовилася від паперових платіжок на користь онлайн-сервісів. Адже інформацию можна отримувати через особистий кабінет на my.gas.ua або через чат-боти у Viber чи Telegram. Онлайн-рахунок доступний вже з 10-го числа кожного місяця, тоді як паперовий надходить лише після 20-го.

Раніше в компанії повідомляли, що сплатити за спожитий газ можна без номера особового рахунку, ввівши на сайті gas.ua адресу проживання. Також можна платити й у чатботах GASUA у Viber або Telegram.

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Фото Pixabay

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