Лікнеп для споживача: у «Нафтогазі» розповіли, як читати платіжку за газ

Аби дані в платіжках за газ вказувалися правильно, споживачі «блакитного» палива мають щомісячно подавати постачальнику показники приладів обліку.

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В компанії «Нафтогаз Україна» детально розповіли, які дані наразі відображено у платіжках, що отримують споживачі.

Особовий рахунок — унікальний ідентифікатор споживача у системі Газопостачальної компанії України.

EIC код — персональний газовий номер, що є ключовим для ідентифікації вашого рахунку як у ГК «Нафтогаз України», так і в оператора ГРМ.

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«Спожито» — вказує на кількість газу, яку ви використали за місяць.

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«Тариф» — означає вартість одного кубометра газу згідно з вашим тарифним планом.

«Нараховано» — сума за використаний газ.

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«Борг» — сума, яку ви не сплатили за попередні періоди.

«Сплачено» — відображає загальну кількість коштів, які були сплачені у вказаному місяці.

«До сплати» — кінцева сума, яку вам потрібно оплатити, враховуючи всі нарахування, борги чи переплати (якщо є).

Фото "Нафтогаз України"

«На кожній платіжці є також реквізити Газопостачальної компанії — завдяки яким ви можете оплатити рахунок за спожитий газ. QR код робить вашу оплату швидкою та без зайвого клопоту. Кожен з цих елементів у платіжці грає важливу роль у забезпеченні прозорості та розуміння вашого рахунку за газ, дозволяючи краще контролювати витрати і оптимізувати своє майбутнє споживання», — додали в компанії.

Раніше в компанії пояснювали, що робити у випадку, якщо споживач припустився помилки під час оплати рахунку за газ.

Фото Pixabay

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