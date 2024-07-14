«Винний» онлайн-банкінг: чому утворюється заборгованість за газ і як виправити ситуацію

На жаль, багатьом українцям відома ситуація, коли їм повідомляють про заборгованість за природний газ попри регулярне проведення відповідних платежів.

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Зокрема, йдеться про розрахунки через банківські онлайн-застосунки.

«Я ввожу показання газового лічильника при сплаті рахунків у мобільному додатку свого банку. Чому в квитанціях показання інші, а на особовому рахунку — борг?», — звернувся зі своєю проблемою абонент «Донецькоблгазу».

У відповідь газовики пояснили, чому виникає заборгованість та як виправити ситуацію.

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Згідно з роз'ясненням, сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає Оператор газорозподільчих мереж (облгаз).

Онлайн-банкінг (Приват24/Ощад24 та ін.) не є сервісом передачі показань. При сплаті рахунку за спожитий газ Ви вносите фактичні показання, за які платите. Але вони не фіксуються ані облгазом, ані через канали газопостачальної компанії.

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Для того, щоб показання Вашого газового лічильника були зафіксовані, а рахунок формувався на основі реально спожитого обсягу газу, слід передавати показання з 1 по 5 число щомісяця або Оператору мереж, або вашій газопостачальній компанії.

Посилання на здійснення оплати надходять від неї кожному абоненту щомісяця (на електронну пошту чи у вигляді реквізитів на паперовому рахунку.

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Нагадаємо, раніше у «Нафтогазі» розповіли, як правильно читати платіжку за газ.

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