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Клуб споживачів

Платити за газ стало простіше: для побутових споживачів змінили правила оплати

14:02 31 травня 2024
Платіжка за газ

В газопостачальній компанії «Нафтогаз України», яка обіцяє зберегти чинні тарифи для побутових споживачів як мінімум до травня 2025 року, розповіли, як можна платити за «блакитне паливо» без номеру особового рахунку.

«Сплатити за спожитий газ тепер можна без номера особового рахунку. На сайті gas.ua вводьте лише свою адресу проживання і сплачуйте в один клік. Також не забувайте про можливість зручної оплати у чатботах GASUA у Viber або Telegram», — нагадали в компанії.

Споживачам нагадали про необхідність щомісяця подавати дані газових лічильників, аби сплачувати лише за використаний газ. Та зазначили, що наразі споживачі сплачують двом кампаніям — «Нафтогаз України» бере платню за спожитий газ, а облгазу сплачують за розподіл. Саме облгази нараховують обсяги спожитого газу.

Раніше в «Нафтогазі» детально розповіли, які саме дані відображено у платіжках, що отримують споживачі.

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Фото зі сторінки «Нафтогаз України»

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