Платити за газ стало простіше: для побутових споживачів змінили правила оплати

В газопостачальній компанії «Нафтогаз України», яка обіцяє зберегти чинні тарифи для побутових споживачів як мінімум до травня 2025 року, розповіли, як можна платити за «блакитне паливо» без номеру особового рахунку.

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«Сплатити за спожитий газ тепер можна без номера особового рахунку. На сайті gas.ua вводьте лише свою адресу проживання і сплачуйте в один клік. Також не забувайте про можливість зручної оплати у чатботах GASUA у Viber або Telegram», — нагадали в компанії.

Споживачам нагадали про необхідність щомісяця подавати дані газових лічильників, аби сплачувати лише за використаний газ. Та зазначили, що наразі споживачі сплачують двом кампаніям — «Нафтогаз України» бере платню за спожитий газ, а облгазу сплачують за розподіл. Саме облгази нараховують обсяги спожитого газу.

Раніше в «Нафтогазі» детально розповіли, які саме дані відображено у платіжках, що отримують споживачі.

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Фото зі сторінки «Нафтогаз України»

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