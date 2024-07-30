Співробітник банку за завданням росіян вивідував дані про сховища секретної документації у Харкові (фото, відео)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки затримала шпигуна воєнної розвідки рф, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру. Про це повідомили у відомстві.

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«У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області. Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина рф, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку. Для отримання координат цілей фігурант „втемну“ намагався використати свою знайому — працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації», — йдеться у повідомленні.

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Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності.

«Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації — затримано у власному помешканні. Крім того у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор. За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері», — повідомили в СБУ.

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Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», мешканець Вінницької області готував удари по залізничних станціях.

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