Замовлення від фсб обійдеться у 8 років в'язниці: у Рівному зловили палія автомобіля військових

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Рівному рецидивіста, який на замовлення фсб підпалив службовий пікап ЗСУ. Про це повідомили в СБУ.

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«Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного поплічника фсб, який готував нову серію підпалів авто Сил оборони на заході України. Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби. фсб дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ. Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці „по гарячих слідах“ затримали зловмисника. Поплічник фсб відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Телеграмі», — йдеться у повідомленні.

Спецслужби рф планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій (СІО) про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави.

«Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову „винагороду“ від фсб. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми», — йдеться у повідомленні.

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Тим часом, у Києві викрито диверсійну групу, яка на замовлення здійснювала підпали обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових.

«За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру двом чоловікам у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114−1, ч. 2 ст. 194 КК України). За даними слідства, підозрювані через анонімний ТГ-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці. Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції в Оболонському районі, після чого підпалив їх. Також підозрювані спалили позашляховик військового NISSAN NAVARA. Свої дії вони знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи. В якості винагороди за свої послуги зловмисники отримали 200 доларів США за підпал шафи, 1000 — за автомобіль. Наразі двох зловмисників затримано, їм повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», — повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Як писали «ФАКТИ», днями у Львові співробітники СБУ затримали молодиків, які готували серію підпалів авто українських військових.

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