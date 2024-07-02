На гроші від фсб хотів купити автомобіль: мешканець Вінницької області готував удари по залізничних станціях

В Україні триває боротьба з колаборантами. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав агент фсб, який готував ракетний удар рф по станціях «Укрзалізниці» на Вінниччині. Про це повідомили у відомстві.

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«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв у Вінницькій області. За вказівкою російської спецслужби він готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах Укрзалізниці та енергетичного комплексу. Для виконання ворожого завдання агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ. Також він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури. Одержані розвіддані агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. „Звіт“ передбачав координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями. У разі успішного виконання завдання фсб „гарантувала“ перерахувати на банківську картку свого поплічника 100 тис. рублів на придбання авто», — йдеться у повідомленні.

Як додали в СБУ, зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба «евакуює» його на територію рф.

«Втім, Служба безпеки своєчасно викрила агента фсб, задокументувала його злочинну діяльність і затримала на спробі передачі розвідданих. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 57-річний місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні 2023 року. У „поле зору“ фсб він потрапив через свої прокремлівські погляди, які поширював на власній сторінці в „Однокласниках“. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором», — повідомили в СБУ.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника виним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, злочин проти основ нацбезпеки чоловік вчинив, коли вже був засуджений за виправдовування збройної агресії рф проти України (ст. 436−2 КК України).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві та Дніпрі зловили підлітків, які планували підпали автомобілів військових за завданням росіян.

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