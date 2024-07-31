Не так все просто: Шайло Джолі-Пітт не вдалося відмовитися від прізвища батька

Старша з біологічних дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, якій нещодавно виповнилося 18 років, не змогла офіційно відмовитись від прізвища батька.

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Про це пише People.

«Кожен, хто подає запит на зміну імені, повинен пройти перевірку біографічних даних у суді, і через канцелярську помилку слухання справи Шайло було перенесено на нову дату», — сказав представник Шайло журналістам. Тепер слухання відбудеться 19 серпня.

Раніше стало відомо, що Шайло вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через «болючі події», які сталися в її житті раніше. З якими саме обставинами пов'язане рішення, не уточнюється, але можливо, йдеться про сумнозвісну сварку Бреда Пітта та Анджеліни Джолі в літаку в 2014 році, яка в результаті призвела до їхнього скандального розлучення.

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Однак цієї весни Анджеліна Джолі заявила про те, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.

Як повідомляють інсайдери, для Пітта новина про те, що Шайло вирішила відмовитися від його прізвища, стала великим ударом.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися у 2019 році. Роман пари розпочався на зйомках фільму «Містер та місіс Сміт» у 2005 році, а у 2014 році вони зіграли весілля у Франції. У Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Крім Шайло, від прізвища батька відмовилися дочки Захара та Вів'єн. До речі, Шайло, оголошення про те, що вона офіційно відмовляється від прізвища батька, опублікувала в газеті The LA Times. Про плани Шайло змінити прізвище стало відомо ще у травні. Дівчина найняла власного адвоката і сама оплатила його послуги.

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