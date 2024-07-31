Доплати, ідентифікація та новий закон про стаж: експерт розповів, що чекає на пенсіонерів у серпні (відео)

В серпні українські пенсіонери, старші за 70 років, можуть розраховувати на спеціальні вікові надбавки до своїх пенсій.

Але на цьому всі «нововведення» для літніх людей е закінчуються. Про те, чого чекати пенсіонерам від держави, розповів експерт Сергій Коробкін.

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Юрист нагадав, що наприкінці червня набув чинності закон № 3674 від 25.04.24 щодо обчислення стажу для тих, хто працював за кордоном.

Головне нововведення — це те, що тепер стаж за кордоном зараховуватимуть під час призначення пенсії в Україні, навіть якщо пенсійну угоду з відповідною країною не підписано.

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При цьому закордонний стаж зарахують тільки тим, кому не вистачатиме загального стажу для виходу на пенсію, для визначення права на пенсію в Україні. А ось під час розрахунку самої пенсії такий стаж враховувати не будуть.

Які для цього потрібні документи поки що невідомо, тому що на додаток до цього закону ще має бути ухвалений порядок Кабміну.

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Ще з важливого цьому законі — регулярна ідентифікація. Пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, повинні щорічно проходити ідентифікацію до 31 грудня, навіть якщо в них немає статусу ВПО.

Переселенці, хто має статус ВПО до 24 лютого 2022 року та отримує пенсію через «Ощадбанк», тепер мають проходити ідентифікацію кожні пів року. Востаннє вони мали це зробити до 31 березня 2024 року. Тепер для таких людей крайній термін — 30 вересня 2024 року.

У Пенсійному фонді зазначили, що якщо фізичну ідентифікацію людина востаннє проходила у січні 2024 року, то їй негайно потрібно проходити процедуру знову, бо вже підходить термін.

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За словами Коробкіна, прожитковий мінімум і мінімальну зарплату в найближчі три роки в Україні підвищувати не планують. Тобто, можливе заморожування багатьох пенсійних виплат і надбавок до них.

Індексацію пенсій у наступні три роки обіцяють проводити з 1 березня, як і раніше.

У Пенсійному фонді нагадали, що станом на 1 липня, розмір середньої пенсії в Україні становить 5 816,62 грн. Порівняно з минулим роком зростання відбулося на 9,5%.

У липні 2023 року середня пенсія становила 5 311 грн, тобто середня пенсія зросла приблизно на 505 грн.

Зараз в Україні 10 мільйонів 264 тисячі пенсіонерів. Тобто за останній рік кількість пенсіонерів зменшилася майже на 290 тисяч.

Понад 62% пенсіонерів, майже дві третини від загальної кількості, продовжують отримувати пенсію до 5 000 грн. 12% пенсіонерів отримують пенсію понад 10 000 гривень.

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