Занадто мало рідини: чому мариновані огірки пліснявіють і як з цим боротись

Мариновані огірки — смачне надбання нашої країни. Їх приготування дуже просте, але так само просто ми можемо втратити всю свою працю. Все через одну помилку, якої часто припускаються новачки, пише видання Gazeta.

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Поширеною проблемою маринованих огірків є те, що вони починають пліснявіти. Потім ми ставимо запитання, що є причиною цього. Здебільшого це пов'язано із занадто малою кількістю рідини для маринування. Якщо огірки не повністю занурені в нього, вони стають сприйнятливими до розвитку грибків. Тому слід переконатися, що ви правильно упакували огірки в банку, щоб вони не спливали догори, і що ви додали достатньо рідини. Однак вона не повинна досягати кришки.

Занадто мало рідини для маринування — поширена, але не єдина помилка, яку ми можемо допустити при приготуванні маринованих огірків. На що ще варто звернути особливу увагу? Ми повинні використовувати чисті й ошпарені банки та якісні кришки. Ті, що погнуті та вкриті іржею, варто викинути.

Кришки й верхні частини банок повинні бути сухими, коли вони закручуються. Можна додатково протерти їх спиртом, який висушить їх і швидко випарується. Після маринування зберігайте мариновані огірки в сухому і темному місці.

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Овочі повинні бути свіжими та твердими. Це збереже їхню хрусткість і запобігатиме наповненню водою. Додавання листя вишні або винограду, які багаті на дубильні речовини, також додасть хрусткості.

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