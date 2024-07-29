Ароматні мариновані помідори: оригінальний рецепт для любителів смачних закусок на зиму

Якщо у спеку консервацію огірків господині поки що припинили до осені, коли стане прохолодніше й виросте врожай огірків другого посіву, то помідори налилися соком. Вони так і просяться у банку.

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Кулінарки каналу «Секрет дачі Дім та сад» запропонували свій рецепт смачних маринованих помідорів, які взимку з'їдаються у першу чергу.

Інгредієнти з розрахунку на 4 літрові банки:

➖Помідори приблизно 2,5 кг;

➖Болгарський перець 3 штуки (якщо маленькі 4);

➖ Гострий перець 2 шт (можна більше або менше);

➖ Часник 1 головка (велика);

➖Зелень (базилік, кріп, петрушка. Тут теж до смаку можна брати будь-які улюблені).

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Розсіл, інгредієнти на 1 літр води:

➖Сіль 1 столова ложка;

➖Цукор 3 столові ложки;

➖Оцет 9% на 1 літрову банку 2 столові ложки.

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Приготування:

Перець солодкий та гострий перемолоти у блендері, додати часник, зелень і знову перемолоти.

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У кожну банку покласти по 2 столові ложки заправки.

Зверху щільно укласти помідори. Залити гарячим розсолом.

Накрити кришкою й стерилізувати протягом 10 хвилин.

Зверху налити оцет. Закрутити й закутати до повного остигання.

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