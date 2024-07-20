Дуже смачні мариновані огірочки: доповніть ними бургери та бутерброди
Бургер або бутерброд, а також салат із маринованим огірком — це смачно та ситно. Такі огірки можна готувати за різними рецептами. Але той, яким ділиться кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, вас точно здивує. Ці огірочки спочатку маринуються, а потім проварюються. І в такий спосіб насичуються смаком усіх інгредієнтів.
— Такими огірками можна доповнити і салат, і бутерброди, і бургери, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Можливо, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Пригощайте рідних та близьких, взнавайце їхню думку.
Огірочки для бургерів та салатів
- 1 кг огірків
- 3 столові ложки французької гірчиці
- 1 чайна ложка куркуми
- Дрібка чорного перцю та сухого часнику
- 1 неповна столова ложка солі
- 30 г олії
- 70−80 г оцту 6%
- 50 г цукру
Неочищені від шкірки огірки нарізаємо кільцями та додаємо всі інгредієнти. Залишаємо хвилин на двадцять промаринуватися.
Варимо упродовж п'ятнадцяти хвилин. Охолоджуємо до кімнатної температури. Перекладаємо у банку. Закриваємо кришкою. Зберігаємо в холодильнику.
І смачного!
Раніше цікавим способом швидкого маринування огірків поділилася кулінарка Любов Біріна.
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Фото з альбому Елли Іванової47
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