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Хрусткі та пряні: як замаринувати огірки на зиму без стерилізації (відео)

18:51 15 липня 2024
Мариновані огірки

Розпочався сезон огірків й час їхньої заготовки на зиму. Є безліч рецептів консервації, наприклад, можна приготувати мариновані огірки по-польскі з цибулею та морквою.

Про те, як приготувати огірки без стерилізації, розповідає канал «Смак. ua». «Огірки на зиму в півторалітрових банках без стерилізації, мариновані, хрусткі та смачні! Пряний дуже смачний розсіл та 100% відсотковий результат, стоять навіть у квартирі!» — стверджує авторка рецепту.

Інгредієнти: (на 1,5-літрову банку):

  • 2−3 зубчики часнику;
  • 3−4 шт. гвоздики;
  • 3−4 шт. духмяного перцю;
  • Зелень (листочки вишні, лист хріну, листя смородини, стебло кропу);
  • 1 таблетка ацетилсаліцилової кислоти;
  • 1 ст. л. солі;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 50 мл. оцту.

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Приготування:

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  • Огірки помити, залити холодною водою та залишти на кілька годин.
  • В чисті банки покласти часник, перці, зелень та щільно заповнити огірками.
  • Залити банки окропом та залишти, пока вода трохи не охолоне.
  • Воду злити в каструлю та поставити на вогонь.
  • В кожну банку дадати по пігулці аспірину та влити оцет. Сіль та цукор можна або додати в банки, або кип'ятити у маринаді.
  • Залити банки маринадом, закатати кришками, перевернути, вкрити теплим до повного остигання.

Авторка рецепту каже, що зазвичай банки не стерилізує, а просто добре їх миє.

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Про те, як приготувати ікру з огірків, яку також консервують без стерилізації, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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