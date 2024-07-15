Хрусткі та пряні: як замаринувати огірки на зиму без стерилізації (відео)

Розпочався сезон огірків й час їхньої заготовки на зиму. Є безліч рецептів консервації, наприклад, можна приготувати мариновані огірки по-польскі з цибулею та морквою.

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Про те, як приготувати огірки без стерилізації, розповідає канал «Смак. ua». «Огірки на зиму в півторалітрових банках без стерилізації, мариновані, хрусткі та смачні! Пряний дуже смачний розсіл та 100% відсотковий результат, стоять навіть у квартирі!» — стверджує авторка рецепту.

Інгредієнти: (на 1,5-літрову банку): 2−3 зубчики часнику;

3−4 шт. гвоздики;

3−4 шт. духмяного перцю;

Зелень (листочки вишні, лист хріну, листя смородини, стебло кропу);

1 таблетка ацетилсаліцилової кислоти;

1 ст. л. солі;

3 ст. л. цукру;

50 мл. оцту.

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Приготування: РЕКЛАМА Огірки помити, залити холодною водою та залишти на кілька годин.

В чисті банки покласти часник, перці, зелень та щільно заповнити огірками.

Залити банки окропом та залишти, пока вода трохи не охолоне.

Воду злити в каструлю та поставити на вогонь.

В кожну банку дадати по пігулці аспірину та влити оцет. Сіль та цукор можна або додати в банки, або кип'ятити у маринаді.

Залити банки маринадом, закатати кришками, перевернути, вкрити теплим до повного остигання.

Авторка рецепту каже, що зазвичай банки не стерилізує, а просто добре їх миє.

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Про те, як приготувати ікру з огірків, яку також консервують без стерилізації, читайте на нашому сайті.

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