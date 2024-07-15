Хрусткі та пряні: як замаринувати огірки на зиму без стерилізації (відео)
Розпочався сезон огірків й час їхньої заготовки на зиму. Є безліч рецептів консервації, наприклад, можна приготувати мариновані огірки по-польскі з цибулею та морквою.
Про те, як приготувати огірки без стерилізації, розповідає канал «Смак. ua». «Огірки на зиму в півторалітрових банках без стерилізації, мариновані, хрусткі та смачні! Пряний дуже смачний розсіл та 100% відсотковий результат, стоять навіть у квартирі!» — стверджує авторка рецепту.
Інгредієнти: (на 1,5-літрову банку):
- 2−3 зубчики часнику;
- 3−4 шт. гвоздики;
- 3−4 шт. духмяного перцю;
- Зелень (листочки вишні, лист хріну, листя смородини, стебло кропу);
- 1 таблетка ацетилсаліцилової кислоти;
- 1 ст. л. солі;
- 3 ст. л. цукру;
- 50 мл. оцту.
Читайте також: Салат «Огірки з перцем» на зиму: просто та дуже смачно
Приготування:
- Огірки помити, залити холодною водою та залишти на кілька годин.
- В чисті банки покласти часник, перці, зелень та щільно заповнити огірками.
- Залити банки окропом та залишти, пока вода трохи не охолоне.
- Воду злити в каструлю та поставити на вогонь.
- В кожну банку дадати по пігулці аспірину та влити оцет. Сіль та цукор можна або додати в банки, або кип'ятити у маринаді.
- Залити банки маринадом, закатати кришками, перевернути, вкрити теплим до повного остигання.
Авторка рецепту каже, що зазвичай банки не стерилізує, а просто добре їх миє.
Про те, як приготувати ікру з огірків, яку також консервують без стерилізації, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот66
Читайте нас у Facebook