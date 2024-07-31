Мають однакову юридичну силу: в Міноборони зробили офіційне роз’яснення щодо електронного військового квитка

Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу.

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Відповідне офіційне роз’яснення надав Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони.

Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких пристроїв (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру.

Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований).

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Також відзначимо, що днями Міноборони забракувало всі законопроєкти про заборону мобілізації українців віком до 25 років.

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