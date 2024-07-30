«Логіка відсутня»: Міноборони забракувало всі законопроєкти про заборону мобілізації українців віком до 25 років

Хоч в Україні вік для мобілізації встановлений на рівні 25 років, є випадки, коли до війська забирають й тих, хто молодше. Так може бути, якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, якщо він закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність, а також якщо «обмежено придатна» людина (наразі в країні такий статус скасовано. — Авт.) була за старими законами визнана ВЛК непридатною до строкової служби у мирний час та придатною у воєнний час.

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У Верховній Ради спробували вирішити цю проблему та зареєстрували кілька відповідних проєктів законів, пише «Судово-юридична газета». Це три законопроекти 11379 та альтернативні 11379−1 та 11379−2. Однак жоден з них не був розглянутий.

У парламентському Комітеті з питань нацбезпеки заявляли, що розглядали колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію. Адже при підготовці законопроекту це питання упустили, і тепер маємо ситуацію, що здорові хлопці, яким по 25 років — не підлягають призову, а обмежено придатні у воєнний час, непридатні в мирний час — підлягають мобілізації.

«Логіка відсутня, закон сам формує нерівність і несправедливий підхід», — зазначала представниця Комітету Соломія Бобровська, за словами якої Міноборони та Генштаб висловлювалися проти вищезгаданих проєктів законів. Вихід із ситуації вбачають у наступному: на базі альтернативних законопроектів буде створений комітетський законопроеєкт 11379-д, який буде одразу запропоновано до голосування у Верховній Раді за основу та в цілому.

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Видання зазначає, що Міноборони аргументувало свою позицію тим, що через повну заборона на мобілізацію до 25 років виникне «тенденція зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу».

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповідав, кого з резервістів насамперед призиватимуть до війська. Це залежатиме від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість фахівців військовим керівництвом.

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Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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