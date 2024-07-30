Відтепер не тільки в «Резерв+»: військово-обліковий документ став доступним у «Дії»

В Україні, де триває загальна мобілізація, військово-обліковий документ із QR-кодом став доступний на порталі «Дія». Про це повідомляє Telegram-канал «Дія».

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«Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати. Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання», — йдеться у повідомленні.

Щоб отримати документ треба авторизуватись на порталі «Дія», перейти у сервіс «Військово-обліковий документ» та подати заяву і підписати її електронним підписом.

«І це все:) Протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина», — повідомили в «Дії».

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Як писали «ФАКТИ», раніше у «Дії» запустили новий сервіс для ФОПів.

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