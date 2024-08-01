«Ваша копія»: Катерина Кухар замилувала світлинами з сином-підлітком

Відома балерина, суддя проєкту «Танці з зірками» Катерина Кухар вперше показала світлини з 15-річним сином Тимуром. Катерина зауважила, що їй було важко отримати згоду сина на зйомку і знайти правильний образ для обох. Фото та відео артистка виклала на своїй сторінці у соціальній мережі, викликавши хвилю коментарів.

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«Все життя артист балету працює над вдосконаленням свого тіла, як скульптор, і вчиться мислити, як стратег, — написала Катерина. — Але вміння підібрати вдалий образ — це інша, не менш важлива, інтелектуальна праця.

Ця зйомка була для мене справжньою пригодою — де я мала шанс побачити своє продовження — Тимура Кухар — з іншого ракурсу. Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний Family Style.

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Давайте начистоту. Вдягти підлітка — це завдання із зірочкою…«

Нагадаємо, Тимур Кухар — син Катерини від першого шлюбу. Також вона має доньку Анастасію від шлюбу з артистом балету Олександром Стояновим.

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«Тут хочеться сказати лише одне, — відгукнулися на світлини дописувачі. — Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні».

«Коли він так виріс?! — запитували у коментарях. — Ви красиві».

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«Катюня, готуйте придане, а дівчата шикуйтеся у чергу, ох і гарний же він у вас парубок», — поділилися думками, і Катерина відповіла, що вже готова.

«Це ваш син??? - дивувалися підписники. — Він же ще зовсім недавно був зовсім маленьким! Красунчик! Ваша копія!»

Раніше «ФАКТИ» писали про можливий розрив Катерини Кухар з чоловіком Олександром Стояновим.

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