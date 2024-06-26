«Багато емоцій»: відома балерина зачарувала образом у Монако

Відома українська балерина, прима Національної опери Катерина Кухар, яка нещодавно отримала травму, стала однією з зірок, запрошених на гала-вечір знаменитої Академії принцеси Грейс у Монако. Цей заклад відомий підтримкою молодих українських танцівників, які прагнуть розвивати свою майстерність у балеті. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала відео, на якому вона у короткій сріблястій сукні відвідує урочистий захід, та поділилася враженнями від поїздки.

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«Було багато емоцій… — написала Кухар. - Безмежний простір для міркувань, обміну досвідом, аналізу, інноваційного підходу, профорієнтаційної роботи та висновків…»

Катерина подякувала за запрошення та наголосила про важливість підтримки культури.

«Водночас багато розмірковувала про своє і про що болить… — написала Кухар. - Я сподіваюся, що колись Україна зможе не тільки розкрити крила, після довготривалої війни, але й даватиме можливості для креативного середовища. Зможе фінансувати пошук найталановитішої молоді по всьому світу, аби запрошувати до себе на навчання найкращих представників майбутнього балету. Адже підтримка культури є інвестицією в майбутнє суспільства, яка сприяє інноваціям та прогресу. Мистецтво в усі часи є фундаментом для ідентифікації, підтримки соціальної згуртованості й сприяє взаєморозумінню між людьми різних культур».

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Шанувальники балерини відреагували на відео захопливими коментарями.

«Яке неймовірне та атмосферне відео», — написали у відповідь.

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Раніше «ФАКТИ» писали про розрив Катерини з чоловіком — танцівником Олександром Стояновим.

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