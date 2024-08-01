Гроші на вітер: астрологи назвали найбільших марнотратників серед знаків зодіаку

Астрологи, які раніше склали рейтинг знаків зодіаку, яким не варто довіряти, з'ясували, кого з представників зодіакального кола вважають найбільшими марнторатниками.

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Як пише Ukr.Media, в астрології існує поняття «квадрати якостей». Овен, Лев та Стрілець — знаки зодіаку вогненної стихії. Вони схожі за характеристиками характеру, але різні за проявами. І про це говорять квадрати якостей, яких лише три:

Кардинальний: Овен, Козеріг, Терези, Рак — це енергійні, діяльні, незалежні, заповзятливі люди. Причому Овен та Терези більш ініціативні, ніж Козеріг та Рак, які частіше реалізують те, що вигадали інші.

Фіксований: Лев, Телець, Водолій та Скорпіон — завзяті, працьовиті, терплячі та надійні знаки зодіаку. Їм притаманні постійність та обережність, консерватизм. Вони все доводять до кінця. Телець та Лев йдуть випробуваним шляхом, а Водолій та Скорпіон схильні ризикувати, адже їх приваблює новизна.

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Мутабельний: Стрілець, Діва, Близнята, Риби — це гнучкі та мінливі знаки зодіаку. Діють за обставинами. Бувають неспокійні, нерішучі, часто змінюють свою думку. Діва і Стрілець більш надійні та послідовні у діях, ніж Близнята та Риби.

Знаючи, до якого квадрату відноситься знак зодіаку, можна встановити, хто з них виявиться більше схильним до марнотратства.

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Овен

Овни швидко ухвалюють рішення, їх не потрібно довго «прогрівати». Вони схильні діяти рішуче та емоційно. Їхній девіз: «Купив і забув». Хоча згодом вони можуть пошкодувати про трату.

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Лев

Якщо Лев вирішив собі щось купити, йому вже нічого не завадить. Особливість людей цього знаку зодіаку — вони можуть накопичувати на заповітну мрію і не витрачатися на дрібниці.

Водолії

Полюбляють витрачати на технологічні новинки. Тільки в такому випадку їх можна віднести до марнотратів. Не встоять перед телефоном останньої моделі чи розумною побутовою технікою. Водолії здатні віддати за бажаний гаджет усі накопичення.

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Зазначається, що найбільше марнотратів знайдеться серед мутабельних знаків.

Стрілець

Люблять міняти все довкола, мають різнобічні інтереси та легко спускають на це гроші.

Близнята

Діють за глибоким внутрішнім переконанням. Якщо не зупинити їх вчасно, можуть вмить спустошити гаманець і навіть не помітити.

Риби

Забувають про дійсність у фантазіях. Якщо людина витає у хмарах, може легко витратитися на непотрібні речі, піти в імпульсні покупки або подарунки для близьких.

Раніше астрологи визначили три знаки зодіаку, які притягують до себе неприємності, наче магнітом.

Фото Pixabay

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