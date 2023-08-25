Суд у Москві залишив американського журналіста за ґратами

Державний департамент США, який днями застеріг своїх громадян від поїздок до білорусі, вкотре закликав росію негайно звільнити кореспондента The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана. Заява була зроблена після того, як 24 серпня суд у москві продовжив термін арешту обох американців.

«Звинувачення проти Евана Гершковича є безпідставними. Ми знову закликаємо росію негайно звільнити Евана та несправедливо затриманого громадянина США Пола Вілана», — заявив представник Держдепартаменту.

Лефортівський районний суд москви за клопотанням слідства продовжив арешт Гершковича ще на три місяці — до 30 листопада 2023 року. Засідання проходило у закритому режимі. Представник суду пояснив це тим, що матеріали кримінальної справи засекречено.

Нагадаємо, 32-річного американського журналіста було затримано 29 березня в Єкатеринбурзі. Наступного дня Лефортівський районний суд москви заарештував Гершковича за підозрою у шпигунстві до 29 травня. Потім арешт продовжили до 29 серпня.

У російських спецслужбах стверджують, що Гершкович виконував секретне завдання американської розвідки та «здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

Еван Гершкович став першим іноземним журналістом, заарештованим за таким звинуваченням у росії з 1986 року. Кремлівський диктатор володимир путін особисто схвалив арешт Гершковича.

Нагадаємо, у червні цього року кремль поповнив «запас американців» для подальших торгів, заарештувавши в москві популярного рок-співака Майкла Тревіса Ліка.

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