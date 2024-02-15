Притягнути до відповідальності кілера ФСБ, який застрелив Зелімхана Хангошвілі, допомогли українські правоохоронці

Засудити до довічного позбавлення волі кілера ФСБ Вадима Красікова, який у 2019 році в Німеччині застрелив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, допомогло Державне бюро розслідувань України. Про це у колонці для Comments.ua написав політолог Олексій Буряченко.

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У нещодавньому інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону російський диктатор володимир путін заявив, що хоче повернути Красікова у рф. Коментуючи цю заяву, Буряченко нагадав про «українській слід» у розслідуванні цього резонансного злочину.

Він повідомив, що саме українські правоохоронці в межах міжвідомчої міжнародної взаємодії конфіскували весільні фотографії та свідоцтво про шлюб Красікова. У німецькому суді ці матеріали допомогли підтвердити особу обвинуваченого та стали основою доказової бази проти нього.

У суді Красікова також впізнав свідок. Він одружений із сестрою Катерини Красікової — дружини кілера ФСБ. Співробітники ДБР відшукали його й доставили з Харкова до Вищого земельного суду Берліна для надання свідчень та впізнання Красікова на судовому засіданні.

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Адвокат потерпілої сторони Йоханна Кюне заявила, що свідчення свідка підтверджують результати розслідування — зокрема, справжню особу обвинуваченого та його зв’язки з силовими структурами рф. Адвокатка Інга Шульц вважає свідка «абсолютно ключовим» елементом у процесі встановлення особистості підсудного та підтвердженням того, що російська влада приховує справжню особу обвинуваченого.

Свідчення свідка допомогли притягнути Красікова до відповідальності за холоднокровне політичне вбивство.

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«Переконаний, що кожен із нас абсолютно по-іншому подивиться на роботу вітчизняних правоохоронних органів. Адже саме вони, наші хлопці, зробили усе можливе, щоб путінський політичний кілер сів у в’язницю на довічний строк. Я уявляю, яка істерика була в Кремлі», — написав Буряченко.

Нагадаємо, вбивство Зелімхана Хангошвілі сталося 23 серпня 2019 року в центрі Берліна. Колишній польовий командир Чечні йшов парком у бік мечеті. До нього наблизився велосипедист і вистрілив у спину, потім зробив контрольний постріл в голову та втік.

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Зелімхан Хангошвілі

Хангошвілі під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів, які боролися проти російської армії. Він вижив після чотирьох нападів, виїхав з родиною до України, а звідти перебрався до Німеччини.

У грудні 2021 року суд у Берліні засудив обвинуваченого у вбивстві до довічного ув'язнення. Винним був визнаний 56-річний громадянин рф. Він в'їхав до Німеччини за підробленим паспортом. У поданих на візу документах чоловік вказав, що його звуть «Вадим Андрійович Соколов».

Фото в заголовке: theins.ru

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