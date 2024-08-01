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Знову весь день зі світлом: «Укренерго» вирішило «побалувати» українців й 2 серпня

19:32 1 серпня 2024
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Як і напередодні, у п'ятницю, 2 серпня, «Укренерго» не планує вводити обмеження світла.

«2 серпня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від „Укренерго“, п’ятниця має пройти без відключень електрики», — повідомляють в ДТЕК.

Якщо завтра вдасться обійтися без застосування графіків стабілізаційних відключень, то період зі світлом сягне п'яти днів поспіль.

Нагадаємо, що у липні тривалі відключення були пов'язані, у тому числі, з аномальною спекою. У серпні погода очікується не такою спекотною.

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Фото Pixabay

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