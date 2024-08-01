Помірна спека та похолодання на один день: синоптики розповіли про погодні сюрпризи серпня

В Україну після похолодання прийде помірна спека. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Четвер-пʼятниця, 1−2 серпня, у Києві буде сухо, сонячно та помірна спека, +28+29, часом до +30 градусів. У суботу, 3-го серпня, очікується короткочасне похолодання до +22 градусів та ще й з дощем», — написала вона.

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За словами синоптикині, вже в неділю у столиці проясниться і потепліє.

«В Україні серпень почнеться комфортною погодою. Вночі +12+18 градусів, вдень у більшості областей +26+30 градусів. Повсюди буде сухо та переважно сонячно. Пʼятниця суттєво не зміниться. У суботу в Україні побільшає дощів, основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину. Температура повітря 3-го серпня знизиться, окрім півдня та південного сходу», — прогнозує Діденко.

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Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич вважає, що спекотна погода та нестача дощів стануть ключовими особливостями серпня на більшій частині території нашої країни.

«У серпні, третьому календарному літньому місяці, тривалість світлового дня помітно зменшується і це прямо впливає на середню температуру повітря, яка також зазнає тенденції до зниження. Але бувають роки виключення, коли саме серпень стає найспекотнішим місяцем із небувало високими температурними показниками (як, наприклад, у 2010 році). Опадів у серпні випадає, зазвичай, небагато, в основному за рахунок переважання антициклонального характеру погоди та більш низької вологості повітряних мас. Наприкінці місяця іноді фіксувалися випадки заморозків (за винятком південних регіонів)», — написав він.

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Довгострокові прогностичні методики показують, що у першій декаді серпня очікується розвиток малорухомого субтропічного висотного гребеня із Північної Африки у бік Центральної та Південної Європи.

«У цей же час на північному заході Європи, над районами Ісландії та північно-східною частиною Європи розташовуватиметься область зниженого геопотенціалу та циклонічна діяльність. При подібній структурі термобаричного поля в атмосфері є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 — 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище. На тлі спеки очікуються також епізоди небезпечних конвективних явищ — сильні зливи, руйнівні шквали та крупний град (в основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн центральної Європи). Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38 °С», — прогнозує Кібальчич.

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За його прогнозом, у другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону, на що впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.

«Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня. Але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30 — 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 — 40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей). Температура повітря протягом серпня розподілиться таким чином, що в першій декаді місяця найспекотніша погода встановиться у західних та південних регіонах України, у другій декаді спека пошириться на більшу частину країни, а ось у третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи із західних та північних областей. У середньому за серпень температурне тло очікується на 2 — 2,5 °С вище за норму і коливатиметься по країні в межах +22…+26 °С, у Карпатах на кілька градусів прохолодніше», — розповів метеоролог.

Як писали «ФАКТИ», раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозувала, що літо 2024 року в Україні очікується на 1−2 градуси теплішим, ніж зазвичай.

Фото: Pixabay

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