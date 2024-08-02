Загинув не від ракети, а від бомби, закладеної кілька місяців тому: подробиці вбивства одного із лідерів ХАМАС

Один із лідерів ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий 31 липня у Тегерані не ракетою, як повідомлялось раніше, а за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку. Про це повідомляють CNN та The New York Times з посиланням на джерела.

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П'ять неназваних близькосхідних чиновників розповіли журналістам, що вибухівку заклали у гостьовому будинку, який перебуває під управлінням та охороною Корпусу вартових ісламської революції, приблизно два місяці тому. Джерела журналістів додали, що бомба була приведена в дію дистанційно, щойно було встановлено, що Ханія знаходиться у своїй кімнаті. Внаслідок вибуху було також ліквідовано охоронця лідера ХАМАС.

Ханія, як пише NYT, зупинявся у цьому гостьовому будинку вже кілька разів під час візитів до Тегерану. Журналісти вважають, що відповідальні за вбивство Ханії могли скористатися «прогалиною» в системі безпеки комплексу, який суворо охороняється, що дозволило закласти бомбу і приховувати її протягом багатьох тижнів, перш ніж її застосували. Як саме бомба опинилася в будівлі, залишається незрозумілим.

Неназвані іранські чиновники заявили, що ця помилка стала провалом розвідки та служби безпеки Ірану та величезною ганьбою для Корпусу вартових ісламської революції. За словами двох іранських чиновників, у сусідньому номері знаходився лідер «Палестинського ісламського джихаду» Зіяд аль-Нахала, але його кімната не була серйозно пошкоджена. Це свідчить про точне планування замаху на Ханію.

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Уряд Ірану та ХАМАС звинувачують Ізраїль у здійсненні вбивства. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

Нагадаємо, навесні в авіатрощі загинули президент і міністр закордонних справ Ірану.

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