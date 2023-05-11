Ізраїль ліквідував одного з лідерів «Ісламського Джихаду» під час ракетних ударів по Газі

У четвер, 11 травня, ізраїльська армія повідомила про ліквідацію одного з військових керівників палестинського радикального угрупування «Ісламський джихад» Алі Галі. Його було вбито внаслідок чергового ракетного удару по сектору Газа. Ізраїль другу добу проводить операцію у відповідь на ракетні обстріли своєї території.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що лише 10 травня з території сектору Газа по ізраїльським населеним пунктам було випущено понад 400 ракет. Сирени повітряної тривоги звучали навіть у Тель-Авіві.

У прикордонних ізраїльських містах Ашкелон та Сдерот палестинські ракети вразили житловий будинок та автомобіль. Уряд Ізраїлю заявив про проведення операції відплати.

І ось 11 травня озброєне крило «Ісламського джихаду» — «Бригади Аль-Кудс» — заявило про загибель «трьох мучеників» у південній частині сектора Газа. До них входить і Алі Галі.

Ізраїльська армія уточнила, що терорист був убитий у місті Хан-Юніс під час повітряного ракетного удару.

«Ісламський джихад» заявив, що ракетні обстріли Ізраїлю буде продовжено. Бойовики закликають помститися за загиблих. Міністерство охорони здоров'я в Газі повідомило, що внаслідок ізраїльських повітряних рейдів за останні дві доби загинуло 22 особи. Палестинці стверджують, що то були цивільні особи.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська операція далека від завершення. Він наголосив, що досі не постраждав жоден ізраїльський мирний житель.

Представники Євросоюзу закликають припинити ескалацію на Близькому Сході. Водночас у Брюсселі, а також у Вашингтоні наголошують, що Ізраїль має право на захист свого населення від терористичних ударів. Єгипет намагається сприяти укладання перемир'я між сторонами.

Нагадаємо, загострення ситуації між Ізраїлем та Палестинською Автономією почалося у квітні, коли іудеї святкували Песах.

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