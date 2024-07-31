«Буквально у ліжку»: у Тегерані вбито одного з лідерів ХАМАС

В Ірані, де нещодавно в авіакатастрофі загинув президент країни, вбито ватажка терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію. Інформаційні агенції повідомили про смерть Ханії у Тегерані у середу, 31 липня.

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Іран не надав жодних подробиць того, що сталося, а Корпус вартових ісламської революції заявив, що напад розслідується.

За словами джерел телеканалу «Аль-Хадас», Ісмаїл Ханія був убитий о другій годині ночі за тегеранським часом «буквально в ліжку» внаслідок прямого влучення ракети до будинку, де він ночував у Тегерані.

Як повідомляють ЗМІ, Ханія було вбито внаслідок ізраїльського високоточного авіаудару. Представники терористичного угрупування заявили, що атака не залишиться без відповіді. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовилася коментувати це повідомлення.

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Ісмаїл Ханія приїхав до Тегерана для участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. Напередодні Ханія у Тегерані також зустрівся з духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї.

62-річний Ісмаїл Ханія був багаторічним політичним лідером ХАМАСу. Він народився у таборі біженців поблизу міста Газа та приєднався до ХАМАСу наприкінці 1980-х років під час Першої інтифади (повстання).

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2006 року Ханія став прем'єр-міністром Палестинської автономії. У 2017 році він очолив угруповання.

Він грав центральну роль переговорах ХАМАС, зокрема про припинення вогню з Ізраїлем.

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За даними ХАМАС, у квітні в результаті ізраїльських авіаударів загинули троє синів Ханії і четверо його онуків.

Раніше повідомляли про те, що війна Ізраїлю та ХАМАС розпочалася вранці сьомого жовтня 2023 року з масованих ракетних ударів ХАМАСу із сектору Газа, заходу бойовиків на територію Ізраїлю та захоплення заручників. Згодом сторони домовилися про припинення вогню.

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