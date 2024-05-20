Авіатроща в Ірані: загинули президент і міністр закордонних справ країни

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в аварії гелікоптера на кордоні з Азербайджаном в авіакатастрофі, яка сталась вчора, 19 травня.

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Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Разом з президентом Ірану в авіакатастрофі загинув також глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, який супроводжував Раїсі в поїздці.

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Крім них, у вертольоті перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та декілька інших не названих осіб. Всі вони загинули.

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Зазначимо, що у неділю, 19 травня, ЗМІ почали заявляти, що вертоліт, на борту якого був президент Ірану, здійснив жорстку посадку у горах. Пошукова операція гелікоптера тривала понад 10 годин. Зокрема, ЗМІ заявляли, що один з пасажирів борту нібито виходив на зв'язок. Пізніше Туреччина направила для пошуку Раїсі безпілотник, який виявив уламки гелікоптера.

Нагадаємо, Іран підтримував росію у війні проти України. Семе безпілотники іранського виробництва, так звані «камікадзе», росіяни постійно запускають по території України, знищуючи та руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, гинуть люди.

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Крім того, Іран завдає ударів по території Ізраїлю, який зараз бореться з бойовиками ХАМАСу.

Попри те, що Іран багато років перебуває під міжнародними санкціями, за оцінками експертів, країна володіє найбільшим і найрізноманітнішим ракетним арсеналом на Близькому Сході, який налічує понад 3 000 ракет з радіусом дії до 2 000 кілометрів. Протягом багатьох років Іран створив розгалужену мережу операторів для отримання чутливих товарів подвійного призначення, які можуть бути використані як у військових, так і в цивільних цілях, і уникати тривалих міжнародних санкцій.

Нещодавно Європейський Союз досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану. Санкції покликані обмежити експорт компонентів, вироблених в ЄС, які використовуються у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і балістичних ракет.

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