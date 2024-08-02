“Втрачене минуле”: мережа у захваті від нового музичного дуету

Популярні співаки Jerry Heil та Володимир Дантес презентували нову пісню «Губи у губах» — про ностальгію за втраченим минулим. За словами артистів, основним натхненням для написання треку стали теплі спогади про юність. У кліпі Дантес та Jerry Heil забираються на недобудову, звідки спостерігають за «картинками» зі свого минулого життя.

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«Хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому, — прокоментувала пісню Jerry Heil. — Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише батьківський дім, з якого прагнеш вислизнути».

Вперше пісня прозвучала під час виступу Дантеса на великому музичному фестивалі у Києві. Коментатори вже прозвали композицію «хітом літа».

«Моя творчість — це сам я, моя музика — це відображення історій, що пережив я, — зізнався Дантес. — Тож і трек „Губи у губах“ — це рефлексія емоцій та почуттів мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала можливість створити спільну

пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз».

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Шанувальники прокоментували вихід кліпу, подякувавши артистам за ностальгію.

«Сльози на очах від кліпу (ностальгія за тими часами, коли було весело, безтурботно)», — написали слухачі.

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«Ой, ну повернули мене в студентські роки — буремні, молоді, — подякували артистам. — Стигле літо, феромони, єдина турбота того життя — нерозділене кохання. Дякую за музику».

«Про те що ми ніколи вже не будемо такими, як раніше, такими, як були колись до війни», — поділилися думками у коментарях.

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Нагадаємо, Jerry Heil оголилася заради нової пісні.

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