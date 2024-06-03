«Недовірливий, замкнутий»: популярний співак здивував зізнанням

Український співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував відвертий допис. Звернувшись до своїх шанувальників, Володимир зізнався, що відчуває зараз і за що тримається у ці важкі часи.

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«Відсторонений, недовірливий, замкнутий, — написав Дантес. — Такий я останні місяці. Оточення напружене, запалене, втомлене. В таке дуже легко поринути. Припинити випромінювати світло, припинити йти вперед».

Зізнання артиста стало несподіваним для його шанувальників, бо останнім часом Володимир випустив одну за одною декілька нових пісень та кліпів. Один з них був знятий відомою режисеркою Танею Муіньо.

«Все, що добре — пропаганда, — написав про свої почуття музикант. - Все, що страшне — реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза «і це мине».

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Але є незмінне — кохання, родина, сонце яке пече, запах ранку, тварини, за яких ти відповідаэш, і нікого, окрім тебе, їм не потрібно. Співучі птахи, черешня, сміх, біль, який притуплюється і робить тебе впевненішим, море, біля якого все зупиняється,… дім.

За це і тримаюсь".

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Під дописом Дантеса з’явилося багато коментарів з підтримкою та зауваженнями, що такі самі почуття вирують зараз у багатьох українців.

«Все у тебе вийде, тому що ти справжній», — написали у відповідь.

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«Схожі відчуття, дуже влучно і сумно. тривога за сьогодні і за майбутнє теж», — поділилися у коментарях.

«Це зараз стан майже всіх українців, — написали шанувальники. — Тримаємось, бо є заради кого!»

«Тримайтеся задля себе, заради тих, для кого ви є тим самим світлом, що тримає та дає надію, — побажали музиканту. — Стан хронічної втоми, постійної невизначеності — реалії нашого сьогодення, на жаль».

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