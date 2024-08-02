Трагедія на Київщині: хлопець заступився за матір і зарізав вітчима

У Броварах під Києвом 18-річний хлопець завдав своєму вітчиму ножові поранення в груди та живіт, від яких 38-річний чоловік помер.

Підозоюваний у вчиненні злочину

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За повідомленням поліції Київщини, під час розслідування обставин інциденту слідчо-оперативна група встановила, що мав місце конфлікт між подружжям на ґрунті особистих відносин, під час якого чоловік намагався вдарити дружину.

Почувши крики, син жінки забіг на кухню і відштовхнув вітчима від матері, після чого схопив кухонний ніж і завдав чоловікові два удари по тілу.

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Правоохоронці викликали швидку, проте по дорозі до лікарні постраждалий помер.

З урахуванням цієї обставини слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

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Також нагадаємо про дикий інцидент у сусідньому Білоцерківському районі рік тому — тоді п'яний вітчим жорстоко позбиткувався над пасинками-близнюками, викинувши одного з них у вікно (на щастя, все сталося у квартирі на першому поверсі).



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