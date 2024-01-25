На Київщині вітчим викинув п’ятирічного пасинка у вікно: суд виніс рішення

На Київщині суд оголосив вирок мешканцю Білоцерківської громади, який влітку 2020 року намагався вбити п'ятирічного пасинка. Як повідомили у Білоцерківській окружній прокуратурі, сторона обвинувачення в суді довела вину чоловіка у скоєнні замаху на умисне вбивство малолітнього хлопчика (частина 2 статті 15 та пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).

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Тож чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

З матеріалів справи випливає, що у червні 2020 року між засудженим та його співмешканкою виник конфлікт, проте помститися нетверезий чоловік вирішив її дітям-близнюкам.

Спочатку він вдарив ногою в голову одного пасинка, після чого той вдарився головою об батарею, а поки мати допомагала сину, засуджений схопив його брата-близнюка за ногу та жбурнув малечу через вікно. Хлопчик впав з першого поверху на асфальтне покриття та отримав важкі травми.

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П'ятирічну дитину вітчим викинув з вікна

Нині чоловік вже перебуває під вартою.

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Нагадаємо, рік тому під Києвом розлючений чоловік викинув з вікна багатоповерхівки собаку своєї дружини. Тварина померла.



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