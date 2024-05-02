Отримав смертельні ножові поранення: в Угорщині жорстоко вбили українця

У Будапешті, до якого з України можна вже дістатися прямим поїздом, внаслідок суперечки та бійки українець отримав смертельні ножові поранення і помер на місці.

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Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, 1 травня до Центру управління діяльністю Головного управління поліції Будапешта о 13:05 надійшло повідомлення — в одному з районів Будапешта б'ються двоє чоловіків, один з яких стікає кров'ю.

Згодом з'ясувалося, що на українця напав 44-річний чоловік казахської національності — після сварки та бійки чоловік завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю.

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«За попередніми даними, 44-річний чоловік казахської національності наніс кілька ножових поранень 48-річному чоловікові української національності в будинку в XXIII районі після сварки і бійки», — говориться в повідомленні.

Потерпілий отримав серйозне поранення та помер на місці. Злочинця вдалося затримати на місці, відкрито кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві.

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Нагадаємо у квітні українців шокувало криваве вбивство двох військовослужбовців ЗСУ в Німеччині, де вони перебували на реабілітації.

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