Викрадали та вимагали «викуп»: на Тернопільщині заарештовано банду співробітників ТЦК (фото)

Якщо одеський ексвійськком, якому закидають незаконне збагачення, за час широкомасштабного вторгнення набув нерухомість за кордоном, то на Тернопільщіні працівники одного із районних ТЦК та СП створили організовану злочинну групу, налагодивши корупційні схеми з уникнення мобілізації.

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Як повідомляють в ГУНП в Тернопільскій області, аби змусити військовозобовʼязаних платити, зловмисники вдавались до погроз, побиття та викрадення людей. Організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК, залучивши ще чотирьох осіб, троє з яких — працівники центру комплектування, ще один — колишній військовослужбовець.

Фото поліції

«Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць „заробітки“ зловмисників становили від 100 тисяч до 150 тисяч доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір „зарплати“ залежав від виконаних завдань», — зазначають в поліції.

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Фото поліції

Правоохоронці повідомили про підозру організатору корупційної схеми під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. «Це було зроблено превентивно, щоб усі зрозуміли, що поліція закривати очі на такі речі не буде. Бо якби все відбувалося, як звичайна наша реалізація, то мало б до кого це дійшло», — заявив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

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Фото поліції

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю.

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Поліцейським наразі відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти. Поліція просить громадян, які постраждали від дій зловмисників, звертатися до правоохоронців.

Слідчі з'ясували, що серед потерпілих — житель Чортківського району, у якого четверо дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповідав, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали бити його ногами, а потім витягнули з дому та кудись повезли.

«Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень», — розповів потерпілий, у якого згодом діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369−2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що один із столичних військкомів свого часу попався на незаконній переправці військовозобов'язаних за кордон.

Фото поліції

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