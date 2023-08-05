Начальник Голосіївського військкомату Києва попався на переправці ухилянтів за кордон

Масштабна перевірка українських військкоматів виявила цілу низку порушень, зокрема, отримання хабарів посадовцями за зняття військовозобов`язаних з обліку, як це сталося нещодавно на Полтавщині.

А у столиці на організації переправки військовозобовʼязаних через кордон викрито начальника Голосіївського військкомату, повідомляють в Офісі генпрокурора. Його спільником був керівник відділу КМВА.

Військкома затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Фото прокуратури

«Підозрюваний разом з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тис доларів США. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади», — йдеться у повідомленні.

Фото ДБР

За цією ж статтею напередодні було повідомлено про підозру начальнику управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Фігуранту вже обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 1, 8 млн грн.

Фото ДБР

В ДБР додали, що організатори схеми оформлювали ухилянтам пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Нагадаємо, що раніше ДБР повідомило про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району (Донецька область), який разом зі спільником оформлював «липові» документи для виїзду за кордон.

А воєнкома з Южного, який під час війни набув мільйонні статки, після скандалу відправили на фронт.

Фото прокуратури

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