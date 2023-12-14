Правоохоронці провели обшуки у скандального екс-військкома Одеси в Іспанії: що виявлено

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завітали до маєтка колишнього військкома Одеси Євгена Борисова в Іспанії. Як розповіли у відомстві, представників українського відомства супроводжували колеги з іспанської поліції.

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Цьому передувало встановлення факту придбання Борисовим двох об’єктів нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

«Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси», — йдеться в повідомленні.

У ході обшуків було вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

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За даними слідства, у грудні 2022 року Борисов організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

В Україні проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. У липні 2023 року посадовця затримали і суд взяв його під варту. Тоді ж його було звільнено з військової служби.

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