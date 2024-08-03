Астрологи назвали п'ятірку представників зодіакального кола, для яких перші вихідні серпня стануть вдалими днями, а знавці східної філософії дали поради всім 12 знакам зодіаку наступного тижня — з 5 по 11 серпня.

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Щур

Щурам, мабуть, доведеться вирішувати нагальні справи набагато частіше, ніж іншим. Експерти в галузі східних прогнозів радять народженим у рік Щури вчитися приймати людей такими, якими вони є. Це важливе вміння допоможе впоратися із поточними труднощами. У ці сім днів не варто судити про людей на вигляд, радить slovofraza.com.

Бик

Представникам знака Бик варто зберігати спокій і не прагнути швидкого прибутку. Важливо поглянути на світ із правильною перспективою і не боятися виходити із зони комфорту заради себе та близьких. Успіх зростатиме пропорційно зусиллям, докладеним у всіх сферах життя. У Биков є всі шанси не лише зберегти стабільність, а й досягти успіху, якщо не чекати на диво, а активно діяти.

Тигр

Народжені у рік Тигра, найімовірніше, захочуть змін. Це може виявлятися у бажанні оновити інтер'єр, придбати щось нове, змінити роботу чи познайомитися з цікавими людьми. Важливо навчитися трохи стримувати свої пориви, щоби не створити хаос і не провокувати нові проблеми.

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Кролик

У період з 5 по 11 серпня Всесвіт допоможе Кроликам виявити свої сильні та слабкі сторони. Ці люди зможуть поглянути на себе з боку та зрозуміти, як рухатись далі, що робити і чим займатися. Це чудовий час для самоаналізу та довгострокового планування. Якщо рішення прийматимуться самостійно, вони виявляться найбільш вірними.

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Дракон

Багатьом драконам, можливо, захочеться знайти щось нове. У такому разі не варто покладатися виключно на інтуїцію, яка може ввести в оману. Краще спиратися на логіку, особистий досвід та здоровий глузд. Щоб насолоджуватися життям, рекомендується Драконам зосередитися на процесі, а не на результаті.

Змія

Зміям може захотітися досягти більшого успіху, але для цього потрібно докласти зусиль. Експерти радять не відкладати ініціативи, але й не поспішати. Змії можуть відчувати втому без видимої причини. Зараз не час обговорювати свої справи та плани із сторонніми. Успіх у коханні також залежатиме від уміння менше говорити та більше робити.

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Кінь

Коням важливо в першу чергу займатися справами, в яких вони впевнені і на яких вони добре знаються, залишивши решту на потім. Для підвищення продуктивності та мотивації їм рекомендується підтримувати фізичну активність та пам'ятати про приємні захоплення, а також підтримувати порядок у будинку.

Коза

Для досягнення гармонії в сім'ї, любові та дружбі Козам потрібно позбавитися образ. Це негативне почуття може спровокувати низку невдач, тому експерти радять очистити свідомість. Краще зайнятися приємними домашніми справами та шукати нові хобі. Важливо уникати порожніх обіцянок, щоби не зіпсувати карму.

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Мавпа

У період з 5 по 11 серпня Мавпи можуть зіткнутися з невдачами, що повторюються, наступаючи на одні і ті ж граблі. Помилки приносять мудрість, але зараз потрібно бути обережними та самодостатніми. Важливо вірити в себе і дотримуватися раніше запланованого, а також не ділитися своїми намірами зі сторонніми.

Півень

Людям, народженим у рік Півня, у ці сім днів може зустрітися важлива людина, яка змінить їхню долю та світогляд. Також можливі труднощі та стагнація у саморозвитку. Важливо пам'ятати, що негативні події не завжди позбавлені плюсів: Всесвіт прагне гармонії, тому якщо щось йде, скоро щось нове і позитивне прийде натомість.

Собака

Собакам слід зосередитися на собі та власних проблемах. Зараз не найкращий момент для того, щоб переводити стосунки на новий рівень або розпочинати нові знайомства. Для досягнення відмінних результатів важливо зберегти позитивний настрій та позбутися думок на кшталт «я не можу» або «мені вічно не щастить». Нерозв'язних проблем немає.

Свиня

Свиням у ці сім днів, ймовірно, доведеться працювати старанніше і більше. Можливий наплив проблем та нових завдань у бізнесі та роботі, тому важливо правильно організувати робочий процес та заздалегідь спланувати справи. Ніщо не повинно відволікати від роботи — в такому випадку всі завдання вирішуватимуться швидко та ефективно, як гарячий ніж через олію.

Раніше астрологи назвали найвдаліший день серпня для кожного знаку зодіаку.

Фото з Вікіпедії

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