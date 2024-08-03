Коли ми вибираємо подарунок для близької людини, зазвичай враховуємо багато факторів — вік людини, її соціальний статус і звичайно ж її захоплення. Зі свого боку астрологи впевнені, що вибір слід робити, в т. ч. керуючись підказками зоряного неба, а саме враховувати дату народження людини.



Овен (21 березня — 20 квітня)

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Овни темпераменті, запальні, тяжіють до лідерства, але глибоко в душі — романтики, пише ресурс Даруй. Тому їм сміливо можна дарувати красиві речі і аксесуари: краватки, футболки із оригінальними написами або ж дизайнерський посуд. Також можна подарувати гру на зразок настільного футболу, в якій можна виявити своє лідерство. Чудовою ідеєю буде подарувати і те, чим Овен на цей момент захоплюється. І не бійтеся задати пряме запитання: Овни з радістю розповідають про своє хобі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці урівноважені, розмірені, нікуди не поспішають і звикли все ретельно планувати. Тому їм сміливо можна дарувати речі, пов'язані із кар'єрою і плануванням: записники, нотатники, щоденники, планери. Також непоганою ідеєю для подарунка будуть органайзери для документів та платіжних карток. А ще Телець ніколи не зізнається, що ціна подарунка для нього має значення. Тож, якщо вирішили дарувати, наприклад, гаманець, даруйте не просто гаманець, а дуже дорогий гаманець. Будьте певні — Телець оцінить вартість подарунка належним чином.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки — мінливі, непостійні, дещо сором'язливі. Вони обожнюють рух, динаміку, пригоди, подорожі. Тож Близнюкам доречно подарувати щось відповідне. Ідеї подарунків можуть варіюватися від килимка для пікніку до мотиваційних постерів і карт. Також Близнюки будуть у захваті від велосипедів, самокатів, моноколіс та всього, що рухається. А ще вони є палкими шанувальниками гаджетів, особливо якщо технічні новинки настільки невеличкі, що їх можна покласти в сумку чи кишеню. Тому — старт-годинники, повербанки, окуляри й шоломи тривимірної реальності — це все вдала ідея подарунка для Стрільців. А ось мудрувати з пакуванням подарунка не варто: Близнюки однозначно не звернуть увагу, як був запакований їхніх новий електровелосипед.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Раки — загадкові, чутливі і «тонкошкірі». У них розвинена інтуїція, вони — емоційні, романтичні і дуже вразливі. Подарунки для Раків мають бути вишукані й оригінальні. Тож їм сміливо можна дарувати якісний хенд-мейд. Основне правило у виборі подарунка для Раків — він має бути оригінальний, практичність є другорядною. Рак — естет, тому красива дрібничка його порадує значно більше, ніж корисна побутова техніка. Якщо хочете подарувати Раку щось практичне й побутове (наприклад, зручні капці), то даруйте одразу пантофлі із гострими загнутими носами і величезними помпонами. Або щось — не менш оригінальне. Раки таке оцінять.

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Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви цінують спілкування і риторику. Їм варто дарувати вишукані прикраси та речі інтер'єру, дорогі книжки (фотоальбоми, колекційні видання) і стильний вінтаж. Зверніть увагу — краще дарувати дрібні, але обов'язково фірмові речі. Ціна подарунка для Лева має значення не менше, ніж упаковка. Також Леви обов’язково звертають увагу на обставини й умови, в яких їх вітали. Тому подбайте про урочистість моменту і щоб уся увагу була прикута до Левів. Хороша ідея подарунка — подарувати їм річ, яка стала б тактовним нагадуванням про ситуацію, в якій Лев вам дуже допоміг. Будьте впевнені — ваш подарунок зберігатимуть на видноті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви помірковані, розсудливі, практичні, логічні у вчинках і рішеннях. Вони дисципліновані, пунктуальні, працелюбні. Тому представникам знака варто дарувати усе, що згодиться як для навчання й роботи, так і для упорядкування будинку. Щоденники, записники, дизайнерський посуд порадують Дів анітрохи не менше, ніж кулінарні книги, довідники, посібники. Дівам також можна дарувати хатнє начиння, продуманий набір інтер'єрних подушок чи набори для творчості. Бо, окрім того, що Діви дуже дисципліновані, вони ще й творчі натури. Чого точно не варто дарувати Дівам, так це м'які іграшки і непрактичні сувеніри. Обираючи між кухонним комбайном і двометровим плюшевим ведмедиком, Діва точно обере кухонний комбайн. Але якщо ви вже вже придбали для неї ведмедика, додайте до нього пилосос.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези постійно вагаються, їм притаманні внутрішні нерішучість і сум'яття, і часто складається враження, що вони самі не знають, чого хочуть. Але це не заважає Терезам бути веселими, радісними, створювати навколо себе позитивну атмосферу. Тому це чи не єдиний випадок, коли ви можете подарувати їм все, що завгодно: Терези щиро зрадіють будь-якому подарунку. А якщо й не зрадіють, то ви про це ніколи не дізнаєтеся. Щоб не ризикувати, даруйте Терезам різні затишні хатні дрібнички: кумедні світильники, незвичні прожектори, смішні домашні тапочки, незвичайні прикраси будуть так само доречними, як і стильна модна біжутерія. У випадку подарунка для Терезів річ не обов'язково має бути дорогою, але обов'язково яскравою і радісною.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони — незламні, сильні духом, вони незмінно піднімаються після ударів долі й падінь. Дуже незалежні, роблять усе можливе, щоб не від кого не залежати. Їм байдуже, що про них кажуть і думали, тому що живуть за своїми законами. Щоб ви не подарували Скорпіонам, швидше за все вони стримано і ввічливо подякують, але ви ніколи й не дізнаєтесь, чи сподобався подарунок насправді. Безпрограшним варіантом для них будуть мотиваційні плакати, стильні записні книжки, оригінальна (бажано, хенд-мейд біжутерія) чи стильний декор. Подеколи достатньо і звичайної вітальної листівки, але вона має бути оригінальною. Також можна сміливо дарувати гроші, адже вони для Скорпіонів є символами свободи й незалежності.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці динамічні, оптимістичні, цілеспрямовані. Дуже романтичні, мають багатий внутрішній світ, ненавидять стереотипи і банальності. Тож вибір подарунка Стрільцю — справа не з легких. Він не обов'язково має бути дорогий, але обов'язково неочікуваний і нестандартний. Якщо ви даруєте записник, це має бути особливою річчю (наприклад, із чорними сторінками). У випадку, якщо нічого оригінального не знайшлося, подбайте про оригінальну упаковку вашого подарунка. Так само, як будуть у захваті від маленького, але дуже неочікуваного сюрпризу. Наприклад, оригінально (і несподівано для них) прикрашеної повітряними кульками чи гірляндами кімнати, адже так ви подаруєте Стрільцю справжнє свято.

Козоріг (22 грудня — 20 січня)

Козороги — серйозні, практичні, вперті. Інколи вони можуть справляти враження скупих на емоції, суворих людей. Йдучи до перемоги, вони не вміють програвати. Дарувати Козорогам можна речі, які підкреслюють їхню значимість: це можуть бути дорогі, стильні аксесуари. Козероги оцінять різні набори — чи то набори мандрівника, чи набори валіз, чи набори дизайнерських подушок, чи набори красивого посуд. Головним для них буде продуманість, організованість, наскрізна ідея. Якщо ви знаєте плани й наміри Козерога (наприклад, він збирається у мандрівку, планує ремонт, збирається одружуватися), то сміливо можете дарувати усе, що наблизить його до омріяної цілі. Ви справді потішите Козерога, якщо презентуєте йому шпалери, які він так довго шукав, але ніяк не міг знайти.

Водолій (21 січня — 18 лютого)

Водолії неоднозначні, в їх характері дивовижним чином поєднується меланхолійність і схильність до бунтарства. Вони дуже талановиті, відповідальні, якщо працюють, то працюють на совість. Схильні до жертовності. Тож будьте готові, що вони віддадуть подаровану вами річ у дитячий будинок чи продадуть із благочинною метою. З огляду на такий характер, вибір подарунка для Водолія — справа дуже складна. Чого не варто дарувати, так це грошей у конверті. А ще він засмутиться, якщо його заздалегідь запитати, що йому подарувати. Утім, представникам цього Знака Зодіаку можна й треба дарувати нематеріальні подарунки: квиток на концерт, політ на повітряній кулі чи фотосесію. Також будуть доречними оригінальні букети із живих квітів та незвичну упаковку подарунка.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби — загадкові, вишукані, мають неабияку інтуїцію. Вони мають бездонний потенціал як в науці, так і мистецтві. Тому не варто дарувати їм побутові речі — навіть найдорожчий кухонний комбайн їх сильно засмутить. А ось романтичні подарунки порадують. Риби належать до тих, хто щиро зрадіє надпису «З Днем народження!» на тротуарі під вікном, листівці ручної роботи або прикрашеній повітряними кульками кімнаті. Тому якщо хочете по-справжньому здивувати й порадувати Ріб, зробіть для них щось власноруч. Або підготуйте подарунок, виготовлений іншими майстрами. Саме через глибоку інтуїцію Риби тонко відчувають енергетику промов. Тож вони зрозуміють, якщо ви даруєте щось формально. Обов’зково підготуйте подарунок заздалегідь, навіть якщо це буде дрібничка, але підібрана і подарована вона має бути з любов'ю.

В будь-якому разі ваш подарунок має бути щирим, а якщо він призначений для коханого — це ще більш актуально. Адже буде дуже неприємно, коли згодом з’ясується, що ваші почуття до нього були, м’яко кажучи, не зовсім щирими. Саме від цього застерігає загадкова Klavdia Petrivna.

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Коли ж почуття щирі, ви неодмінно відчуєте, що вони є безкрайніми. Зокрема, до такого висновку прийшов молодий український співак ALEXNOVSKI.

А юна Софія Верига посеред лавандового поля зізналася коханому байкеру в тому, що саме він хвилює її дівочі ночі. І вочевидь від нього вона й чекає свого найголовнішого подарунка, приблизно на 100 карат.

Ну і, звичайно, намагайтеся не витратити на придбання подарунка усі гроші світу, аби не виглядати марнотратниками.

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