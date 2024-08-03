Легендарний рок-гурт Aerosmith оголосив про припинення гастрольної діяльності
Кілька років тому легендарний гурт АВВА випустив останній альбом, заявивши про остаточний розпад, а днями далеко не радісна звістка надійшла від ще однієї легенди — в Aerosmith раптово оголосили про припинення гастрольної діяльності.
Причиною став стан соліста Стівена Тайлера, який не зміг відновитися після травми. «Ми завжди хотіли вразити вас, виступаючи. Як ви знаєте, голос Стівена — інструмент, не схожий на жодний інший. Він провів місяці, невпинно працюючи над тим, щоб повернути свій голос до того стану, в якому він був до травми. Ми бачили, як він боровся… На жаль, очевидно, що повне відновлення вокалу після травми неможливе. Ми ухвалили несамовите і важке, але необхідне рішення — як брати по зброї — піти з гастрольних сцен», — йдеться у заяві групи на сторінці Aerosmith у соцмережах.
Музиканти висловили безмежну подяку експертам, команді та шанувальникам — «найкращим фанатам на планеті Земля», пообіцявши повернути гроші за квитки на концерти, які були продані раніше.
«Включайте нашу музику голосно, зараз і завжди. Мрійте. Ви втілили наші мрії в реальність», — додали рок-музиканти.
Нагадаємо, що влітку минулого року легендарний український гурт «Мертвий півень» повертався на сцену після багаторічної перерви. Його засновник Любомир Футорський помер на півроку раніше.
Фото зі сторінки Aerosmith68
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