Останній літній молодик зійде на небо через 2 години: що він принесе всім знакам Зодіаку

Серпневий молодик 2024 року з'явиться на небі сьогодні, 4 серпня о 14:13 за київським часом (11:13 GMT) і проявить свій вплив на людей не менше, ніж інші небесні світила.

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Молодий місяць пройде під знаком Лева, пише українське видання.

Лев — сміливий і впевнений у собі знак Вогню, який володіє особливою чарівністю і здатністю вдихати життя і безстрашність. Лев — це той, кого або люблять, або ненавидять, і цей знак сам по черзі виявляє або найкраще з гіршого, або найгірше з кращого.

За словами астрологів, у цей час Лев може підштовхнути нас шукати похвалу і схвалення від інших. Цей знак живиться обожнюванням, і це почуття буде тільки посилюватися — разом із нездатністю приймати будь-який зворотний зв'язок.

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У період цього нового місячного циклу дуже важливо налаштувати себе на успіх — цей час можна використовувати, щоб закликати зміни у своє життя. Вам потрібно розірвати стосунки, які вас обтяжують? Або піти з токсичної роботи? Ви хочете переїхати за кордон? Це саме той момент, коли ми дійсно можемо зробити свої мрії реальністю.

Не обійдеться і без пасток на цьому шляху: Марс у Близнюках загрожує відвернути увагу від цілей сторонніми факторами, а ретроградний Меркурій, що насувається, перекручуватиме реальність і змусить вічно спізнюватися.

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Не дозволяйте зворотному обертанню Меркурія невірно витлумачити добрі наміри тих, хто вас любить. Довіртеся словам людей, яким ви небайдужі, і дозвольте їм пробитися крізь щит Лева: ця порада особливо стосується водних знаків — Раків, Скорпіонів та Риб, які більш чутливі до конструктивної критики.

Що не можна робити в молодик у серпні

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Під час молодика астрологи утриматися від низки речей. Так, в ці не можна:

починати нові й важливі проєкти, переїзд, ремонт — це все можна і потрібно планувати, але сам момент реалізації краще відсунути на 6 серпня і після;

сперечатися, вплутуватися в конфлікти, з'ясовувати стосунки — пам'ятайте про те, що слова на молодик у Леві можуть бути часто витлумачені неправильно, тому обмірковуйте свої й контролюйте емоційні сплески та вчинки;

позичати що-небудь, здійснювати великі придбання, брати кредити, вкладати гроші;

фізично перевтомлюватися, займатися екстремальними видами спорту;

переїдати, вживати алкоголь — є ризик отруєння або алергічної реакції;

вирушати в далеку дорогу.

Що можна робити в молодик у Леві

Молодик — чудовий час для аналізу і складання планів на майбутнє. Молодик у Леві, як уже говорили, надихне, налаштує на успіх і підштовхне до розв'язання завдань і проблем, які давно тяжіють над вами і допоможуть успішно їх розв'язати під час Місяця, що зростає.

І, звичайно, в ці дні потрібно донатити на ЗСУ та слухати нову українську музику. Зокрема, пісню співачки KOLA та підопічного Артема Пивоварова з «Голосу країни» Гідаята Сеїдова.

Ще одним вибором може стати пісня-присвята загиблому герою.

Вона з'явилась два роки тому, але нещодавно був випущений ремікс музичного твору.

Ще одна пісня розповідає про почуття українок, які змушені виїхати за кордон через напад російської нечисті.

В той же час українки на Батьківщині продовжують мріяти про кохання всупереч війні.

А деякі навіть займаються гімнастикою, яка схожа на рухи козаків-характерників. Дуже хочеться сподіватись, що у «характерників зі Львова» все вийде, і ворога скоро виженуть з нашої землі.

А більшість українців зможуть думати не про обстріли та бомбардування, а про приємні переміни на краще.

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